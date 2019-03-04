04.03.2019 09:33

Погода в Харькове: желтый уровень опасности

На территории Харькова и области объявили штормовое предупреждение.



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По данным синоптиков, в понедельник, 4 марта, на территории региона действует предупреждение о возможном усилении скорости ветра до 15-20 м/с.



Это соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Напомним, с понедельника на Харьковщине ожидается потепление. так, уже 4 марта днем до 5 градусов тепла в городе, до 7 – по области. Утренний снег постепенно пережет в дождь.