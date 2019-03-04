Погода в Харькове: желтый уровень опасности

На территории Харькова и области объявили штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в понедельник, 4 марта, на территории региона действует предупреждение о возможном усилении скорости ветра до 15-20 м/с.
Это соответствует первому (желтому) уровню опасности.
Напомним, с понедельника на Харьковщине ожидается потепление. так, уже 4 марта днем до 5 градусов тепла в городе, до 7 – по области. Утренний снег постепенно пережет в дождь.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: