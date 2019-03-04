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04.03.2019  15:12   

В Харькове - Месяц женской истории

Харьковский Центр гендерной культуры в марте проводит Месяц женской истории.


//city.kharkov.ua
Месяц женской истории проводят во многих странах, чтобы подчеркнуть роль женщин в истории человечества.
 
Инициатива приурочена к Международному дню борьбы за права женщин. Цель такой акции - привлечь внимание общественности к историческому прошлому, в котором женщины боролись за свои права.
 
Харьковчане присоединятся к международной инициативе в третий раз. Команда Центра гендерной культуры подготовила различные тематические мероприятия, среди которых - старт проекта «365 женских историй Харькова», арт-проект «Фотосалон Олимпии де Гуж», встречи в Клубе активных женщин «GoWomen», фотовыставка «Женщины свидетельствуют» и другие интересные активности. 
 
С графиком проведения мероприятий можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, что в Харькове, на ул. Мироносицкой работает Музей женской и гендерной истории, который вносит свой вклад в формирование общественного мнения. В марте музею исполняется 10 лет.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  месяц женской истории, харьков
 
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