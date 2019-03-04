04.03.2019 15:12

В Харькове - Месяц женской истории

Харьковский Центр гендерной культуры в марте проводит Месяц женской истории.



//city.kharkov.ua

Месяц женской истории проводят во многих странах, чтобы подчеркнуть роль женщин в истории человечества.

Инициатива приурочена к Международному дню борьбы за права женщин. Цель такой акции - привлечь внимание общественности к историческому прошлому, в котором женщины боролись за свои права.

Харьковчане присоединятся к международной инициативе в третий раз. Команда Центра гендерной культуры подготовила различные тематические мероприятия, среди которых - старт проекта « 365 женских историй Харькова », арт-проект «Фотосалон Олимпии де Гуж», встречи в Клубе активных женщин «GoWomen», фотовыставка « Женщины свидетельствуют » и другие интересные активности.

С графиком проведения мероприятий можно ознакомиться здесь

Напомним, что в Харькове, на ул. Мироносицкой работает Музей женской и гендерной истории, который вносит свой вклад в формирование общественного мнения. В марте музею исполняется 10 лет.