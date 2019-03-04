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04.03.2019  17:49   

Харьковская молодежь получила гранты от Детского фонда ООН и Евросоюза

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина определились победители инновационной программы «UPSHIFT Украина».


//city.kharkov.ua
Пять проектов-победителей, которые получат финансирование от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза в рамках глобальной инновационной программы «UPSHIFT Украина», определили 3 марта в Харьковском национальном университете им. Каразина.
 
Среди идей проектов, которые получат гранты в размере 80 тыс. грн, - разработка антикоррупционной игры, информирование населения о пользе вакцинации, трудоустройство людей с инвалидностью, организация детского уголка в университете, а также внедрение финансовой грамотности среди населения.
 
Проект «UPSHIFT Украина» реализуется фондом «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и ЕС.
 
Он направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.
 
В рамках проекта молодые люди из Харькова и области проходят тренинги по профессиональному развитию и получают помощь от наставников, а отдельные выбранные команды получают гранты на реализацию своих проектов.
 
Проект был поддержан Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
 
В воскресенье, 3 марта, состоялась шестая, заключительная в этом учебном году волна проекта. За время работы «UPSHIFT Украина» 30 команд получили финансирование на общую сумму около 1,5 млн грн. Часть команд уже реализовала свои проекты, а запуск других проектов состоится в ближайшие месяцы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  молодежь, гранты, харьков
 
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