04.03.2019 17:49

Харьковская молодежь получила гранты от Детского фонда ООН и Евросоюза

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина определились победители инновационной программы «UPSHIFT Украина».



//city.kharkov.ua

Пять проектов-победителей, которые получат финансирование от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза в рамках глобальной инновационной программы «UPSHIFT Украина», определили 3 марта в Харьковском национальном университете им. Каразина.

Среди идей проектов, которые получат гранты в размере 80 тыс. грн, - разработка антикоррупционной игры, информирование населения о пользе вакцинации, трудоустройство людей с инвалидностью, организация детского уголка в университете, а также внедрение финансовой грамотности среди населения.

Проект «UPSHIFT Украина» реализуется фондом «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и ЕС.

Он направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.

В рамках проекта молодые люди из Харькова и области проходят тренинги по профессиональному развитию и получают помощь от наставников, а отдельные выбранные команды получают гранты на реализацию своих проектов.

Проект был поддержан Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

В воскресенье, 3 марта, состоялась шестая, заключительная в этом учебном году волна проекта. За время работы «UPSHIFT Украина» 30 команд получили финансирование на общую сумму около 1,5 млн грн. Часть команд уже реализовала свои проекты, а запуск других проектов состоится в ближайшие месяцы.