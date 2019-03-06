06.03.2019 13:01

Автору знаменитого учебника по геометрии открыли барьльев в Харькове

Барельеф и памятную доску открыли выдающемуся ученому-математику, академику Алексею Погорелову.



// ХОГА

Мероприятие состоялось 5 марта – к 100-летию со дня рождения ученого.



Барельеф и памятную доску гениальному геометру разместили на здании дома по ул. Юры Зойфера (бывшая Анри Барбюса), 6, в котором он долгое время проживал вместе с семьей.



Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, принимавший участие торжественной церемонии, отметил, что весь прошлый год в области прошел под знаком 100-летия Национальной академии наук Украины. 2019-й ознаменовался 100-летними юбилеями таких ученых, наших земляков с мировым именем, как Любовь Малая, Борис Веркин и Алексей Погорелов.



«Я могу честно признаться, что одним из любимых школьных учебников, который я до сих пор помню наизусть, был учебник геометрии Погорелова. По этому учебнику учились многие поколения наших соотечественников. Спасибо всем, кто причастен к открытию барельефа ученого, кто напоминает горожанам о силе харьковских ученых и их значении для мировой науки», – обратился к присутствующим заместитель председателя ХОГА.



Также своими воспоминаниями о коллеге и друге поделился патриарх математической школы Харькова, академик Владимир Марченко. Он отметил, что многие места Харькова связаны с деятельностью и жизнью Алексея Погорелова – это его родная школа в районе ХТЗ, Харьковский университет (ХНУ им. В.Н. Каразина), в котором он учился и преподавал, ФТИНТ (Физико-технический институт низких температур им. Б.Веркина НАН Украины), в котором он работал со дня основания.



«Алексей Погорелов – геометр, который во многом определил основные направления развития геометрии прошлого столетия. Его работы глубоки и красивы. Да и сам он был красивым человеком и прожил ничем не запятнанную жизнь. Спасибо тебе, Алексей Васильевич, что ты работал и жил рядом с нами», – сказал Владимир Марченко.