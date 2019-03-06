06.03.2019 13:19

В Индустриальном районе прошел прием по случаю 8 Марта

Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 5 марта в ДК «ХАРП».



//city.kharkov.ua

В празднике приняли участие председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, народный депутат Украины, Почетный гражданин Харькова Владимир Мисик, а также около 500 женщин, которые работают в учреждениях и на предприятиях Индустриального района.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса глава района поздравила всех присутствующих с предстоящим Международным женским днем.

«Хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания, восторга и восхищения, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты!» - сказала Ольга Вельможная.

Женщины, которые трудятся на предприятиях и в учреждениях района, были награждены Благодарностями Харьковского городского головы, грамотами и Благодарностями народного депутата Украины Владимира Мисика, а также грамотами и Благодарностями Администрации Индустриального района.

Подарком для женщин стал праздничный концерт с участием харьковских артистов.