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06.03.2019  13:19   

В Индустриальном районе прошел прием по случаю 8 Марта

Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 5 марта в ДК «ХАРП».


//city.kharkov.ua
В празднике приняли участие председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, народный депутат Украины, Почетный гражданин Харькова Владимир Мисик, а также около 500 женщин, которые работают в учреждениях и на предприятиях Индустриального района.
 
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса глава района поздравила всех присутствующих с предстоящим Международным женским днем.
 
«Хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания, восторга и восхищения, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты!» - сказала Ольга Вельможная.
 
Женщины, которые трудятся на предприятиях и в учреждениях района, были награждены Благодарностями Харьковского городского головы, грамотами и Благодарностями народного депутата Украины Владимира Мисика, а также  грамотами и Благодарностями Администрации Индустриального района.
 
Подарком для женщин стал праздничный концерт с участием харьковских артистов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  прием и награждение, 8 марта, харьков, женщины
 
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