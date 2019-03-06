06.03.2019 16:19

Как харьковчане на площади Свободы Масленицу отметить смогут

Жителей Первой столицы приглашают отпраздновать Масленицу.



//city.kharkov.ua

Праздник «Слобожанская Масленица» пройдет с 8 по 10 марта на площади Свободы.

Жители Харькова и гости города смогут не только познакомиться со слобожанскими обычаями встречи весны, но и стать их непосредственными участниками.

Так, в рамках праздника на площади будут установлены девять интерактивных площадок от каждого района города, в каждой из которых посетителей ждут познавательные и веселые мастер-классы, тематические фотозоны, чучела Масленицы «от кутюр», а также игры, конкурсы и угощения. Каждый район презентует свою «Девушку-весну».

8 марта для гостей праздника выступит театр народной музыки «Обереги», а образцовый ансамбль песни «Весна» поздравит женщин новой концертной программой «Красавица-весна».

Кроме того, на площадках районов состоится выставка кормушек для птиц, которые будут установлены в парках и скверах города.

9 марта с 16:00 до 19:00 и 10 марта с 12:00 до 18:00 на пл. Свободы состоится «Grand concert», в котором примут участие лучшие артисты и творческие коллективы районов города.

Закончится гулянье сожжением чучела Марены, символа зимы.