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06.03.2019  16:19   

Как харьковчане на площади Свободы Масленицу отметить смогут

Жителей Первой столицы приглашают отпраздновать Масленицу.


//city.kharkov.ua
Праздник «Слобожанская Масленица» пройдет с 8 по 10 марта на площади Свободы.
 
Жители Харькова и гости города смогут не только познакомиться со слобожанскими обычаями встречи весны, но и стать их непосредственными участниками.
 
Так, в рамках праздника на площади будут установлены девять интерактивных площадок от каждого района города, в каждой из которых посетителей ждут познавательные и веселые мастер-классы, тематические фотозоны, чучела Масленицы «от кутюр», а также игры, конкурсы и угощения. Каждый район презентует свою «Девушку-весну». 
 
8 марта для гостей праздника выступит театр народной музыки «Обереги», а образцовый ансамбль песни «Весна» поздравит женщин новой концертной программой «Красавица-весна». 
 
Кроме того, на площадках районов состоится выставка кормушек для птиц, которые будут установлены в парках и скверах города.
 
9 марта с 16:00 до 19:00 и 10 марта с 12:00 до 18:00 на пл. Свободы состоится «Grand concert», в котором примут участие лучшие артисты и творческие коллективы районов города.
 
Закончится гулянье сожжением чучела Марены, символа зимы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  масленица, площадь, харьков
 
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