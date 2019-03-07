Главная Новости Общество Перед началом православного Поста в Харьковском СИЗО произвели таинство причастия (ФОТО)
07.03.2019  09:31   

Перед началом православного Поста в Харьковском СИЗО произвели таинство причастия (ФОТО)

6 марта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» заключенным представилась возможность присоединиться к таинству


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Священник иерей Никита провел для пожелавших заключенных обряд.

В преддверии начала Великого поста многие православные лиц из числа заключенных выразили желание пообщаться со священником.

Учитывая особенности функционирования учреждения, отец Никита течение нескольких дней будет посещать верующих, желающих с ним встретиться.

Всем заключенным священник пожелал терпения и крепкой веры.

Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил священника за его труд и внимание к нуждам заключенных, отметив важность таких встреч для духовной поддержки заключенных.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, харьков, изолятор, православные, заключенные, пост, причастие
 
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