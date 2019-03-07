Перед началом православного Поста в Харьковском СИЗО произвели таинство причастия (ФОТО)

6 марта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» заключенным представилась возможность присоединиться к таинству
Священник иерей Никита провел для пожелавших заключенных обряд.
В преддверии начала Великого поста многие православные лиц из числа заключенных выразили желание пообщаться со священником.
Учитывая особенности функционирования учреждения, отец Никита течение нескольких дней будет посещать верующих, желающих с ним встретиться.
Всем заключенным священник пожелал терпения и крепкой веры.
Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил священника за его труд и внимание к нуждам заключенных, отметив важность таких встреч для духовной поддержки заключенных.
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Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.
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