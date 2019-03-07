Обитатели зоопарка празднуют Масленицу

Обитателям Харьковского зоопарка по случаю Масленицы принесли угощение, а в вольерах установили чучела.
Как сообщили в зоопарке, порадовать лакомством решили питомцев, которым не противопоказана блинная «диета». Для животных приготовили блины с разными начинками, чтобы сохранялся интерес: какое же вкусное содержимое внутри очередного блина. Праздничное настроение создавало не только масленичное угощение, но и еще один атрибут этого весеннего праздника – чучело. Получился такой тематический элемент обогащения среды.
«Носуха на нового обитателя своего вольера внимания не обратила и была занята поеданием блина с малиной и черной смородиной. Лисицы подбегали к чучелам, пытаясь понять, что же это такое. Черно-бурые лисицы свой выбор сделали сразу: к чучелам они проявили минимальный интерес, чего не скажешь о блинах, съеденных моментально», - отметили в зоопарке.
По словам зоологов, вороны устроили настоящее соревнование за блин с мясом. Бурый капуцин сначала сбросил с пенька чучело, а затем приматы съели блины с фруктовой начинкой.
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На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.
Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.
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