07.03.2019 11:55

Обитатели зоопарка празднуют Масленицу

Обитателям Харьковского зоопарка по случаю Масленицы принесли угощение, а в вольерах установили чучела.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в зоопарке, порадовать лакомством решили питомцев, которым не противопоказана блинная «диета». Для животных приготовили блины с разными начинками, чтобы сохранялся интерес: какое же вкусное содержимое внутри очередного блина. Праздничное настроение создавало не только масленичное угощение, но и еще один атрибут этого весеннего праздника – чучело. Получился такой тематический элемент обогащения среды.



«Носуха на нового обитателя своего вольера внимания не обратила и была занята поеданием блина с малиной и черной смородиной. Лисицы подбегали к чучелам, пытаясь понять, что же это такое. Черно-бурые лисицы свой выбор сделали сразу: к чучелам они проявили минимальный интерес, чего не скажешь о блинах, съеденных моментально», - отметили в зоопарке.



По словам зоологов, вороны устроили настоящее соревнование за блин с мясом. Бурый капуцин сначала сбросил с пенька чучело, а затем приматы съели блины с фруктовой начинкой.