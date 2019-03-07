Главная Новости Общество Обитатели зоопарка празднуют Масленицу
07.03.2019  11:55   

Обитатели зоопарка празднуют Масленицу

Обитателям Харьковского зоопарка по случаю Масленицы принесли угощение, а в вольерах установили чучела.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в зоопарке, порадовать лакомством решили питомцев, которым не противопоказана блинная «диета». Для животных приготовили блины с разными начинками, чтобы сохранялся интерес: какое же вкусное содержимое внутри очередного блина. Праздничное настроение создавало не только масленичное угощение, но и еще один атрибут этого весеннего праздника – чучело. Получился такой тематический элемент обогащения среды.

«Носуха на нового обитателя своего вольера внимания не обратила и была занята поеданием блина с малиной и черной смородиной. Лисицы подбегали к чучелам, пытаясь понять, что же это такое. Черно-бурые лисицы свой выбор сделали сразу: к чучелам они проявили минимальный интерес, чего не скажешь о блинах, съеденных моментально», - отметили в зоопарке.

По словам зоологов, вороны устроили настоящее соревнование за блин с мясом. Бурый капуцин сначала сбросил с пенька чучело, а затем приматы съели блины с фруктовой начинкой.

Источник:   ХГС
 Тэги:  зоопарк, масленница, харьков, чучео, праздник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Власть Игорь Терехов: Мы заинтересованы в сотрудничестве с EAZA и приложим максимум усилий, чтобы войти в организацию (ФОТО) 01.03 Общество В харьковском зоопарке необычная двойня (ФОТО, ВИДЕО) 27.02 Общество Шерсть харьковского Тимки – пример природного оптоволокна (ВИДЕО)
 
 

Видео

Футбол. Харьковский «Металлист 1925: прощание с бразильцем и четвертый день турецких сборов. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 