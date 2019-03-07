07.03.2019 17:41

Сотрудницы полиции показали класс в стрельбе (ФОТО)

Представительницы прекрасного пола из разных подразделений состязались в меткости



hk.npu.gov.ua

По традиции накануне женского праздника на базе тренингового центра ГУНП в Харьковской области собрались более 40 представительниц всех подразделений харьковской милиции.

Во время выполнения упражнений по стрельбе из пистолета Макарова участницы продемонстрировать навыки владения оружием и показали отличные результаты.

- Большинство женщин участвуют в подобных соревнованиях уже не впервые. Есть среди участников и мастера спорта, - рассказал начальник отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области Сергей Панов. - Женщины выполняют упражнение №1 для пистолета Макарова, согласно которого необходимо сделать 3 пробных выстрела и 10 зачетных.

В борьбе за победу первое место завоевала инспектор отдела организационного обеспечения Управления корпуса оперативно-внезапного действия Зоя Горобец.

Второе место в соревновании заняла старший инспектор Управления режима и технической защиты информации Ольга Мищенко

Третье место заняла старший инспектор тренингового центра ГУНП в Харьковской области Олеся Смаль.

Сергей Панов поздравил победительниц с отличными результатами соревнований и вручил почетные грамоты, медали, цветы и памятные подарки. Цветы также получили все участницы мероприятия.