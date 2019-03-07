07.03.2019 19:19

Харьковоблэнерго опровергает фэйк о блэкауте в Харькове

АК «Харьковоблэнерго» опровергла новость одного из малоизвестных информационных изданий о том, что Харьков пережил масштабный блэкаут.



//city.kharkov.ua

«В фэйковом сообщении говорилось о многочисленных отключениях электроснабжения в городе, которые якобы произошли вечером 7 марта. При этом сама публикация появилась на сайте в этот же день около 13:00. Получается, авторы «сенсации» опередили события на несколько часов», - отметили в компании.

Более того, как сообщили в «Харьковоблэнерго», для «правдивости» обнародованной информации в сообщении была дана ссылка на комментарий пресс-службы компании, который на самом деле никому из журналистов не предоставлялся.

«Уважаемые харьковчане! По неизвестным пока что причинам кто-то пытается раскачать лодку повседневной жизни города и недостоверной информацией вызвать негативный общественный резонанс. Акционерное общество «Харьковоблэнерго» делает все возможное для обеспечения надежного и качественного энергопитания как Харькова, так и всех потребителей Харьковской области. Поэтому можно даже не сомневаться, что в каждом доме всегда будет свет, будет работать электротранспорт, а промышленность и сельскохозяйственные предприятия будут получать постоянное электроснабжение», - говорится в заявлении «Харьковоблэнерго».