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08.03.2019  14:13   

Марш женской солидарности прошел по центру Харькова (ФОТО)

8 марта в Харькове прошел очередной Марш женской солидарности.


// Громадське Харкiв

По информации пресс-службы Нацполиции, в марше было заявлено 180 участников, их охраняли 200 полицейских, в том числе и наряды патрульной полиции.

Участники марша прошли по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.

Движение транспорта на время марша было перекрыто.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Феміністки мают рацію, геть дискримінацию», «Мое тело - мой выбор», «Место женщины везде», а также скандировали: «Права человека - права женщин», «Кухня и мода - это не свобода», «Строй, люби, права не отдавай», «Свободная женщина - свободная страна», «Мое тело - мое дело».

В противовес участникам марша на площадь Конституции, как и в прошлые годы, пришли молодые люди, которые скандировали «Родина превыше всего», «Феминизм - это болезнь».


Фото: Громадське Харкiв

Тэги:  женский марш, 8 марта, харьков
 
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