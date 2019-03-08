08.03.2019 14:13

Марш женской солидарности прошел по центру Харькова (ФОТО)

8 марта в Харькове прошел очередной Марш женской солидарности.



// Громадське Харкiв

По информации пресс-службы Нацполиции, в марше было заявлено 180 участников, их охраняли 200 полицейских, в том числе и наряды патрульной полиции.



Участники марша прошли по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.



Движение транспорта на время марша было перекрыто.



Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Феміністки мают рацію, геть дискримінацию», «Мое тело - мой выбор», «Место женщины везде», а также скандировали: «Права человека - права женщин», «Кухня и мода - это не свобода», «Строй, люби, права не отдавай», «Свободная женщина - свободная страна», «Мое тело - мое дело».



В противовес участникам марша на площадь Конституции, как и в прошлые годы, пришли молодые люди, которые скандировали «Родина превыше всего», «Феминизм - это болезнь».







Фото: Громадське Харкiв