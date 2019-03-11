Kharkiv Fashion-2019: сегодня отбирают профессиональных моделей для показа

В понедельник, 11 марта, на Арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126) пройдет кастинг моделей для показов «Kharkiv Fashion 2019».
На кастинг приглашаются профессиональные модели с параметрами 90-60-90 и ростом от 173 см, а также модели plus size.
Начало кастинга - в 16:00, для девушек с большими формами - в 15:00.
Напомним, что «Kharkiv Fashion 2019» пройдет 21-23 марта на Арт-заводе «Механика». Мероприятие объединит показы, образовательный форум с лекциями от ведущих экспертов модной индустрии Украины, а также мастер-классы.
«Kharkiv Fashion 2019» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов городского совета по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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