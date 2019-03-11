11.03.2019 11:53

Kharkiv Fashion-2019: сегодня отбирают профессиональных моделей для показа

В понедельник, 11 марта, на Арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126) пройдет кастинг моделей для показов «Kharkiv Fashion 2019».



// city.kharkov.ua

На кастинг приглашаются профессиональные модели с параметрами 90-60-90 и ростом от 173 см, а также модели plus size.

Начало кастинга - в 16:00, для девушек с большими формами - в 15:00.

Напомним, что «Kharkiv Fashion 2019» пройдет 21-23 марта на Арт-заводе «Механика». Мероприятие объединит показы, образовательный форум с лекциями от ведущих экспертов модной индустрии Украины, а также мастер-классы.



«Kharkiv Fashion 2019» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов городского совета по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.