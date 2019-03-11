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11.03.2019  12:35   

Праздничное мероприятие состоялось в Немышлянском районе

С 8 Марта женщин поздравила глава райадминистрации Татьяна Топчий и депутаты.


//city.kharkov.ua
Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта, прошло в Администрации Немышлянского района.
 
Женщин поздравила глава райадминистрации Татьяна Топчий и депутаты.  
 
По случаю Международного женского дня и за высокий профессионализм 22-м сотрудницам различных предприятий, учреждений и организаций вручили почетные грамоты и благодарности Администрации Немышлянского района.
 
Также для женщин прошел небольшой концерт. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  8 марта, мероприятие, харьков
 
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