11.03.2019 19:50

В Харькове разрабатывают новые практики для борьбы с насилием

Комплекс мер по противодействию насилию разрабатывают в Харькове.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщили сегодня, 11 марта, на выездном заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета, которое прошло в Дневном центре социально-психологической реабилитации «Разорви круг». Напомним, учреждение открыли 1 марта.

Как сообщила директор центра Ирина Краснолобова, в Харькове работают две бригады социально-психологической помощи пострадавшим от насилия. За 2018 год они оказали помощь более тысячи харьковчан. С 2016 года в городе также работает Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье, рассчитанный на круглосуточное пребывание. За два года через него прошли более 100 горожан.

«Это история побед, поражений и изменений. Кто-то вернулся к мужу и восстанавливает отношения в семье, кто-то стал финансово независимым, две женщины создали общественные организации», - рассказала Ирина Краснолобова.

По ее словам, 30-40% выездов патрульной полиции в сутки связаны со случаями насилия. При этом около 23% пострадавших требуют немедленного размещения в безопасном месте, более 60% хотели бы получить помощь психолога и соцработника без смены места жительства.

«И только 10% человек сразу подают заявление в полицию. А что с остальными 90% женщин происходит? Как недопустить, чтобы в их семьях продолжалось насилие? Для решения этих проблем мы адаптировали лучшие европейские практики предоставления помощи и открыли дневной центр. Здесь будут работать со всеми членами семьи, которые находятся в группе риска. Особое внимание уделят детям и подросткам. Совместно с факультетом психологии университета имени Каразина мы изучали изменение поведения таких детей, и готовы работать над этим», - отметила Ирина Краснолобова.

По ее словам, в дневном центре помощи также планируют развивать навыки предпринимательства у женщин, так как 68% тех, кто попадает в зону риска, финансово зависят от партнера.

Также в дневном центре скоро начнет работать отделение экстренного реагирования. Помещение уже отремонтировано, там есть кухня, спальни, где смогут находиться на протяжении трех суток шесть женщин или девушек, которые нуждаются в безопасном размещении.

Директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова отметила, что работа отделения экстренного реагирования – это новшество для Украины.

«Сначала поработаем в тестовом режиме. В Украине и других ближних странах нет опыта экстренного поселения, нормативной базы тоже пока нет. В полицию поступает много обращений, и они готовы привезти всех обратившихся, чтобы их поселить срочно и экстренно. Но при этом нужно понимать психологическое состояние, состояние здоровья этих людей. Существует много факторов, на которые мы должны обратить внимание, чтобы не навредить людям, с которыми предстоит работать и оказать им максимально действенную помощь. Пока дневной центр работает на базе общественной организации. Но когда мы разработаем механизмы, которые можно предложить для нормативных документов, - сможем работать комплексно. Мы видим в этом будущее», - отметила Лариса Болгова.

По ее словам, когда в 2016 году в Харькове начал работать центр для женщин, пострадавших от насилия, его посетили представители Минсоцполитики Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и другие делегации.

«Сейчас уже в других городах работают такие центры. Но мы первые и ищем комплексные пути решения проблем. На базе наших наработок будут выстраивать нормативную базу», - сообщила Лариса Болгова.

Председатель постоянной комиссии по гуманитарным вопросам городского совета Ольга Чичина сообщила, что в этом месяце начнут работать мобильные группы полиции для противодействия домашнему насилию «Полина». Они будут доставлять жертву насилия на медосмотр и совместно с социальными службами решать вопрос о поселении в дневном центре социально-психологической реабилитации.

«Изоляция женщин на короткий период, а дают согласие на такую изоляцию менее 60% пострадавших, - это низкий уровень. Следующий шаг – социально-психологическая реабилитация. Такую помощь будет оказывать дневной центр реабилитации, где мы хотим разорвать этот круг, когда женщина испытывает насилие в семье, мужчина совершает насилие, иногда даже неосознано, и помочь детям, которые стали свидетелями такого насилия. Это комплекс услуг. В итоге, надеемся, что уровень насилия снизится, а неравнодушие общества к этой проблеме возрастет. Харьков сделает особый вклад в законодательную базу в сфере противодействия насилию в семье», - подытожила Ольга Чичина.