12.03.2019 09:02

102-летний харьковчанин отметил день рождения на площади Свободы

Ветеран и инвалид Второй мировой войны Владимир Шульгин 10 марта отметил 102-й день рождения.



// city.kharkov.ua

Администрация Слободского района поздравила его с этой датой и пригласила в качестве почетного гостя на праздник Масленицы, который прошел на площади Свободы. Для Владимира Георгиевича провели экскурсию по ярмарке, также он послушал концертную программу. От Администрации Слободского района ветерану вручили цветы, угостили традиционными масленичными блюдами.

По словам Владимира Шульгина, мероприятия, на которых вспоминают и на которые приглашают ветеранов, очень важны.



«Такие праздники, как сегодняшний, придают сил и настроения. Очень давно не был на таких веселых и красочных мероприятиях. А харьковчанам желаю благополучия и мирного неба», - сказал ветеран.



Отметим, что Владимир Шульгин прошел всю войну в звании капитана, был летчиком, получил два ранения, награжден орденами и медалями.