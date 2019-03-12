12.03.2019 13:45

В Харькове стартует весеннее благоустройство

Коммунальные предприятия, райадминистрации и департаменты горсовета приступают к наведению порядка в Харькове после зимы.



://city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 12 марта, провел с руководителями коммунальных служб совещание, посвященное весеннему благоустройству города.

«Снег сошел, погодные условия еще не совсем позволяют развернуть работы, но со следующей недели в городе установится теплая погода. Поэтому я обязываю глав райадминистраций сфотографировать все недостатки, чтобы каждый из профильных департаментов их устранил», - сказал Игорь Терехов.

Он поручил привести в порядок общественный транспорт, дорожные знаки, ограждения, опоры и остановки. Игорь Терехов акцентировал внимание на уборке территории жилого фонда и ремонте козырьков, которые были повреждены из-за схода снега, а также школ, лечебных учреждений и стадионов.

Первый заместитель городского головы подчеркнул, что должен быть убран смет с дорог, ликвидированы разрытия и заасфальтированы ямы на дорогах.

«Разрытия - это большая проблема. Проинвентаризируйте, сделайте фото, и будем согласовывать графики выполнения. Мы должны полностью привести город в порядок», - поручил Игорь Терехов директору Департамента контроля Алексею Артикуленко.