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12.03.2019  17:31   

Харьковчан зовут на встречу с автором выставки

14 марта в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с автором выставки скульптуры «Клумба» Любовью Якименко.


// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами скульптора Любови Якименко, которая в своем творчестве продолжает традиции Харьковской школы скульптуры. На выставке представлены работы из различных материалов, но основные – дерево и глина.  

Автор выставки расскажет о работе в материале и его особенностях, о творческом пути и своих учителях, поделится опытом педагогической работы.

Любовь Якименко затрагивает в своих работах вечные и всегда актуальные темы. Нередко обращается к мировому наследию, мифологии и литературе.

В ходе встречи, скульптор расскажет об истоках своего творчества, об отношении к искусству и поделился планами на будущее.

Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и задать вопросы.

Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Тэги:  выставка, харьков
 
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