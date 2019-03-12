12.03.2019 17:31

Харьковчан зовут на встречу с автором выставки

14 марта в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с автором выставки скульптуры «Клумба» Любовью Якименко.



// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами скульптора Любови Якименко, которая в своем творчестве продолжает традиции Харьковской школы скульптуры. На выставке представлены работы из различных материалов, но основные – дерево и глина.

Автор выставки расскажет о работе в материале и его особенностях, о творческом пути и своих учителях, поделится опытом педагогической работы.



Любовь Якименко затрагивает в своих работах вечные и всегда актуальные темы. Нередко обращается к мировому наследию, мифологии и литературе.



В ходе встречи, скульптор расскажет об истоках своего творчества, об отношении к искусству и поделился планами на будущее.



Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и задать вопросы.



Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.