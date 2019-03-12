Харьковчан зовут на встречу с автором выставки

14 марта в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с автором выставки скульптуры «Клумба» Любовью Якименко.
На творческой встрече можно будет познакомиться с работами скульптора Любови Якименко, которая в своем творчестве продолжает традиции Харьковской школы скульптуры. На выставке представлены работы из различных материалов, но основные – дерево и глина.
Автор выставки расскажет о работе в материале и его особенностях, о творческом пути и своих учителях, поделится опытом педагогической работы.
Любовь Якименко затрагивает в своих работах вечные и всегда актуальные темы. Нередко обращается к мировому наследию, мифологии и литературе.
В ходе встречи, скульптор расскажет об истоках своего творчества, об отношении к искусству и поделился планами на будущее.
Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и задать вопросы.
Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: