13.03.2019 12:19

В Харькове - отбор в «Школу молодого дипломата 2.0»

Презентация второго сезона проекта «Школа молодого дипломата» состоялась 12 марта, в рамках конференции «Международные перспективы для молодежи Харькова», которая состоялась в Харьковском горсовете.



//city.kharkov.ua

Как сообщил председатель комиссии по вопросам развития международного сотрудничества Молодежного совета при Харьковском городском голове Артем Ткаченко, цель проекта - создать в этом году в Харькове молодежную образовательную платформу в сфере дипломатии при поддержке Департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета, профильных университетов, общественных организаций, дипломатического корпуса. Проект рассчитан, в основном, на студентов 1-4 курсов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с международной сферой. В программе обучения – теоретические и практические занятия, посвященные истории дипломатии, дипломатическому протоколу и этикету, а также интерактивные занятия - дебаты, моделирование различных ситуаций.

«Мы получили 311 заявок на участие в «Школе молодого дипломата», но только 25 человек получат возможность окончить ее. Выпускники школы смогут не только применить свои знания на практике, но и получат возможность для дальнейшего трудоустройства – в органах местного самоуправления, международных организациях, учреждениях дипломатической службы. После окончания школы лучшие из них пройдут стажировку в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета, а также будут привлекаться к проведению городских мероприятий с международным статусом», - отметил Артем Ткаченко.

По его словам, в ближайшее время пройдет отбор в «Школу молодого дипломата 2.0». Соискателей будут отбирать в несколько этапов, в том числе путем собеседования.

Директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь пожелал все желающим попасть во второй сезон проекта настойчивости в достижении поставленных целей.

«Профессия дипломата - это очень ответственный шаг. Возможно, однажды кто-то из вас действительно выберет эту непростую, но почетную работу. Но поле деятельности для специалиста-международника намного шире – он может защищать интересы не только государства, но и региона или города. Это очень перспективное направление, и школа, я уверен, окажет в процессе вашего профессионального становления неоценимую помощь», - отметил Виктор Рудь.

Начало занятий в «Школе молодого дипломата» - 21 марта.