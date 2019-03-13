13.03.2019 10:08

В кастинге «Kharkiv Fashion» приняли участие около 200 девушек

Кастинг моделей для показов «Kharkiv Fashion 2019» прошел на Арт-заводе «Механика».



// city.kharkov.ua

В нем приняли участие около 200 девушек из модельных агентств Харькова, непрофессиональные модели и модели plus size. По итогам кастинга в показах примут участие около 70 из них.

Как отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, дизайнеры не только выбрали моделей, которые соответствуют настроению и образам их коллекций, но и открыли новые лица.

«На подиум «Kharkiv Fashion 2019» выйдет треть участниц кастинга. Кто-то из девушек уже имеет модельный опыт, кто-то попробует свои силы впервые. Уверена, на подиуме все будут смотреться достойно - наши хореографы и постановщики шоу помогут в этом», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Напомним, что «Kharkiv Fashion 2019» пройдет 21-23 марта на Арт-заводе «Механика». Мероприятие объединит показы, образовательный форум с лекциями от ведущих экспертов модной индустрии Украины, а также мастер-классы.



«Kharkiv Fashion 2019» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов городского совета по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.