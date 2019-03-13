13.03.2019 17:17
В Харькове будут учить как выживать вэб-экспортерам
Практический семинар пройдет в Первой столице 27 марта 2019 года.
//city.kharkov.ua
Практический семинар для веб-экспортеров на тему «Веб для экспорта: как не потеряться в сети» состоится
27 марта в «Hub Yabloko» (ул. Гаршина, 9).
Мероприятие проводит Государственное учреждение «Офис по продвижению экспорта» при Министерстве экономического развития и торговли Украины совместно с Институтом маркетинга Эстонии.
На семинар приглашаются экспортеры и предприниматели, которые смогут узнать, как защитить собственный бизнес в веб-пространстве от штрафов и санкций за границей, как фото продукта в сети влияет на выбор потребителя, а также о ключевых элементах онлайн-бизнеса и подготовке к GDPR (Общий регламент по защите данных).
Спикерами семинара будут:
- Ает Алев - эксперт-консультант по вопросам брендинга и визуальной айдентики;
- Артем Данильянц - эксперт по созданию, разработке и продвижению международных веб-сервисов, продуктов и технологий;
- Мирослав Хмарский - эксперт по защите бизнеса онлайн;
- Дмитрий Корчинский - юрист, эксперт по защите персональных данных;
- Анастасия Крылова - менеджер образовательных программ, специалист ГУ «Офис по продвижению экспорта».
Участие в мероприятии - бесплатное. Регистрация - по ссылке
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