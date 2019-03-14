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14.03.2019  13:47   

Чистоплотные харьковчане доставляют проблемы спасателям

Спасатели призывают харьковчан не провоцировать пожары в экосистемах.


// ГСЧС

С наступлением весны граждане активно начинают убирать собственные приусадебные участки, сжигать остатки сухостоя и мусора у своих домов. Однако при таких условиях огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар.

Так, в течение марта на территории Харьковской области произошло около 30 возгораний мусора, травы, остатков сухой растительности.

Спасатели оперативно отреагировали на все вызовы и своевременно ликвидировали возгорание. Значительного ущерба и потери человеческого имущества удалось избежать.

Основными причинами, которые приводили к таким пожаров были: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

С целью предупреждения возникновения трагических последствий спасатели призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. «В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а не разбросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем», – обращаются огнеборцы.

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  сухостой, пожар, гсчс, харьков
 
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