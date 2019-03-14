14.03.2019 15:19

В горсовете наградили лучших представителей сферы обслуживания (ФОТО)

Церемония прошла накануне профессионального праздника.



//city.kharkov.ua

Награждение работников сферы бытового обслуживания прошло сегодня, 14 марта, в Харьковском городском совете.

Церемония прошла в преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская вручила представителям отрасли, а также преподавателям Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и грамоты департамента.

«Это профессиональный праздник огромного количества людей, которые делают комфортной нашу повседневную жизнь. Работа в сфере услуг требует не просто мастерства, навыков, знаний, но и огромного терпения, умения общаться. Мы чествуем в нашем зале лучших представителей отрасли. Благодаря вам сфера бытового обслуживания удерживает стойкие позиции, развивается экономика нашего города. Желаю вам, чтобы вы получали только положительные эмоции, идите в ногу со временем, развивайтесь. Особая благодарность тем, кто принимает участие в социальных программах, поддерживает малообеспеченные семьи, людей льготных категорий. Пусть сегодняшний праздник станет новым шагом на пути к успеху. С праздником!» - сказала Виктория Китайгородская.

Директор департамента отметила, что городская власть поддерживает малый и средний бизнес. В Харькове реализуется программа развития предпринимательства, в рамках которой проводятся различные мероприятия, в том числе обучающие семинары, круглые столы, на которых представители сферы могут поделиться опытом, сообщить о своих проблемах представителям власти. Также Виктория Китайгородская напомнила, что на официальном сайте Департамента административных услуг и потребительского рынка работает веб-портал, на котором представлены ведущие предприятия города и где можно получить консультацию.

«Мы помогаем молодым людям, даем рекомендации о том, как открыть свой бизнес. Также в этом году заработала ярмарка вакансий - те, кто ищет работу, может найти ее там, предприятия, которые нуждаются в квалифицированных сотрудниках, могут оставить свою информацию. Портал достаточно востребован», - отметила директор департамента.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в Харькове работают более 3 тыс. предприятий сферы бытового обслуживания - ремонтные компании, изготовители мебели, мастерские, салоны красоты, фитнес-центры, клининговые службы, фотостудии и пр. Услуги предоставляют более 11 тыс. работников сферы бытового обслуживания.



