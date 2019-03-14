Слоны Харьковского зоопарка вышли на пикник (ВИДЕО, ФОТО)

Приход волшебного времени года почувствовали и животные зоопарка.
Так, слоны Аун и Тенди решили не просто устроить весенний променад, а открыть сезон пикников.
Сотрудники зоопарка приготовили для своих любимцев угощение в виде разнообразных овощей и фруктов, сена, хлеба.
Лакомство разложили в разных местах вольера, так чтобы слоны проявили сообразительность в поиске и размяли мышцы.
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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