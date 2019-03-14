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14.03.2019  16:05   

Слоны Харьковского зоопарка вышли на пикник (ВИДЕО, ФОТО)

Приход волшебного времени года почувствовали и животные зоопарка.


//zoo.kharkov.ua

Так, слоны Аун и Тенди решили не просто устроить весенний променад, а открыть сезон пикников.

Сотрудники зоопарка приготовили для своих любимцев угощение в виде разнообразных овощей и фруктов, сена, хлеба.

Лакомство разложили в разных местах вольера, так чтобы слоны проявили сообразительность в поиске и размяли мышцы.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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