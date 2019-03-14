14.03.2019 16:05

Слоны Харьковского зоопарка вышли на пикник (ВИДЕО, ФОТО)

Приход волшебного времени года почувствовали и животные зоопарка.



//zoo.kharkov.ua

Так, слоны Аун и Тенди решили не просто устроить весенний променад, а открыть сезон пикников.



Сотрудники зоопарка приготовили для своих любимцев угощение в виде разнообразных овощей и фруктов, сена, хлеба.



Лакомство разложили в разных местах вольера, так чтобы слоны проявили сообразительность в поиске и размяли мышцы.