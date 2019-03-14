14.03.2019 18:14

В Харькове откроется новый проект - «Total Answer Dance»

В Первой столице появится танцевальная студия для молодежи с инвалидностью.



//city.kharkov.ua

Открытие проекта «Total Answer Dance» - театра эстрадного танца, получившего грант во время третьей волны проекта «UPSHIFT Украина», состоится 20 марта в Харьковском профессиональном лицее строительных технологий.

По словам организаторов, студия эстрадного танца «Total Answer Dance» - это инклюзивный проект, направленный на распространение танцевальной культуры среди молодежи и привлечение к занятиям подростков с инвалидностью.

В течение трех месяцев над реализацией проекта работали команда, получившая грант, и другие студенты - всего 20 молодых людей. Среди них - девушки и юноши, для которых Харьков стал домом после переселения из зоны АТО. Они оборудовали всем необходимым зал для танцев, который готов открыть свои двери для всех желающих. Занятия в танцевальной студии будут проходить дважды в неделю, проводить их будут профессиональные тренеры, которые подготовлены для работы с людьми с инвалидностью. Заниматься танцами в студии «Total Answer Dance» смогут бесплатно все желающие.

По словам организаторов, на открытии студии ожидается около 300 участников и гостей, в том числе руководитель «UPSHIFT Украина» Марина Ладыженская. В программе мероприятия запланирован концерт и танцевальный флешмоб.

Начало мероприятия – в 12:00.

Место проведения: бул. Богдана Хмельницкого, 30, Харьковский профессиональный лицей строительных технологий.

Представителям СМИ до 19 марта необходимо аккредитоваться по электронному адресу: ludmila.kutsenko.ukr@gmail.com.

Справка. Проект «UPSHIFT Украина» - это глобальная инновационная программа ЮНИСЕФ, которая реализуется в 22 странах Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В Харькове проект воплощает Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы ЮНИСЕФ «Усиление жизнестойкости и повышение общественной активности подростков и молодежи в восточной Украине» при финансовой поддержке ЕС.

Проект направлен на развитие профессиональных навыков подростков и молодежи. Его цель - улучшить перспективы трудоустройства социально уязвимой молодежи, пострадавшей от конфликта на востоке Украины, и помочь решить социальные и экологические проблемы в сфере социального предпринимательства.