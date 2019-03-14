Осужденным колонии выдали новые паспорта-карточки (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 марта День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 марта Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.