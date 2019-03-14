Главная Новости Общество Осужденным колонии выдали новые паспорта-карточки (ФОТО)
14.03.2019  19:53   

Осужденным колонии выдали новые паспорта-карточки (ФОТО)

В харьковской тюрьме продолжается выдача паспортов в форме ID-карты.


//facebook.com/khadptspress
Как сообщает Криминально-исполнителная служба, 13 марта 2019 Харьковскую колонию № 43 посетил специалист Индустриального районного отдела в городе Харькове ГУ Государственной миграционной службы Харьковской области Дмитрий Доменюк. 
 
Он издал осужденным 9 паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.
 
Всего с начала 2019 осужденным оформлено и выдано 19 паспортов гражданина Украины вместо потеряю ених.
 
Как отмечает начальник учреждения Дмитрий Фендриков, содействие в получении осужденными паспортов гражданина Украины является одной из приоритетных задач персонала колонии.
 
Тэги:  тюрьма, паспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Криминал и происшествия Осужденным харьковской тюрьмы не удастся полетать от шампуня с наркотиками (ФОТО) 22.02 Криминал и происшествия Сидельцы не смогли полакомиться конфетками с наркотой (ФОТО) 21.02 Общество В харьковской тюрьме созданы новые рабочие места для осужденных (ФОТО)
 
 

Видео

Как работают автомобильные воры. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 