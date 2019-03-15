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15.03.2019  10:52   

В Харьковский ботанический сад пришла весна (ВИДЕО)

Золотистые, белые и фиолетовые: в Харьковском ботаническом саду расцветают крокусы и ирисы – первые предвестники весны.


// izvestia.kharkov.ua

Своим появлением цветы как бы говорят: весна идет, весне дорогу. В одном из старейших ботанических садов Украины – Харьковском, которому в этом году исполняется 215 лет, расцветают первоцветы.

После длительной и достаточно снежной зимы раскрывают свои соцветия крокусы или шафран. Пока еще на совсем небольших полянах они греются в лучах мартовского солнца, радуя своей красотой и изысканностью.
 
«Как всегда, в это время нас радуют шафраны золотистые, колхикумы, которые весной цветут. Начали цвести луковичные ирисы или иридиодиктумы. Коллекция иридиодиктиумов у нас, пожалуй, самая большая в Украине, поскольку около 40 сортов и около 6 видов в этой коллекции. Крокусов у нас около 60 сортов раннецветущих растений», – рассказала заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада Татьяна Орлова.

Все это расцветет полностью следующей неделе при условии теплой, солнечной и бездождевой погоды, добавляет Татьяна Орлова.

После крокусов и ирисов пойдут душистые гиацинты. В коллекции ботсада их 70 видов.

Далее – белые с пунцовым сердечником нарциссы, их 160 сортов.

Довершат всю эту красоту своим разнообразием 320 сортов 40-ка видов тюльпанов. Это будет своеобразный цветочный бал, отмечают в ботаническом саду.

Тэги:  ботсад, крокусы, ирисы, харьков
 
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