Главная Новости Общество Представители Харькова приняли участие в саммите в Дубае
15.03.2019  16:15   

Представители Харькова приняли участие в саммите в Дубае

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в саммите «Strive’19», который проходил 11-12 марта в городе Дубай (ОАЭ).


//city.kharkov.ua
По словам организаторов, цель саммита - установление партнерских отношений, совершенствование предпринимательских качеств, обмен опытом в сфере инноваций и прочее. В мероприятии приняли участие более 350 человек, среди которых - предприниматели, инвесторы и представители власти. Харьков представили сотрудники Управления инновационного развития и имиджевых проектов. Так, участники саммита обсудили проблемы и тенденции развития предпринимательства и инноваций в различных секторах и дисциплинах. 
 
В ходе визита харьковская делегация посетила «Дубай Интернет Сити» и обменялась опытом с иностранными коллегами в сфере развития стартап- движения. В частности, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская встретилась со специалистами ТОП-уровня в сфере инноваций, в  том числе с представителем «CEO Gulf Com Group» Прашантом Гулати, который выразил желание сотрудничества с Харьковом в этом направлении. Он также отметил высокий потенциал Украины в сфере разивтия инноваций, однако подчеркнул, что плохое знание английского языка среди представителей этой сферы является проблемой выхода Украины на международные рынки. 
 
Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве с Харьковам и желание помочь в развитии стартап-движения в городе выразили руководитель стартап-центра «In5» Рекка Сетпал, исполнительный директор стартап-центра «In5» Ахмед Мансур, основатель «Smart Start Fund» и ментор в сфере стартапов университета «Skyline UC» Шарджи Петр Свобода, а также менеджер по развитию бизнеса «Дубай Интернет Сити» Шамсой Аль Фаласи, с которыми были проведены переговоры во время саммита.
 
В свою очередь Виктория Грецкая-Миргородская рассказала о планах развития инноваций в Харькове и презентовала представителям стартап-центра книги о городе. «Очень важно, что у Харькова появятся надежные партнеры в лице ведущих специалистов мирового уровня», - подчеркнула начальник управления.
 
Она напомнила, что управление придерживается многовекторности в развитии стартап-движения, и эта договоренность уже не первая. В частности, в декабре харьковская делегация посетила Монако и договорилась о сотрудничестве и получении рекомендаций от правительства страны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дедегация, саммит в дубае, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес: на президентских выборах в Харькове ожидается 65% явка избирателей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 