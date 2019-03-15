Лучших велоработодателей выберут в Харькове

Городской конкурс «Велоработодатель года-2019» состоится в Харькове в рамках национального конкурса.
В Украине конкурс проводится десятый год, а Харьков присоединяется к нему в таком формате впервые, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.
Конкурс «Велоработодатель года» направлен на создание велосипедной инфраструктуры, популяризацию велосипеда как транспорта, продвижение езды на велосипеде по городу, в частности, на работу, и поощрение работодателей создавать удобства для сотрудников и клиентов, которые приезжают в офис на велосипеде.
Победу в конкурсе одержит организация, которая предложила комфортные условия для работников: как минимум организовала велопарковку и, возможно, имеет место для переодевания, душ и вообще всячески поощряет такой способ передвижения сотрудников.
Лучших городских велоработодателей 2019 года объявят во время проведения первого Харьковского велофеста.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
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