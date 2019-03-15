15.03.2019 16:01

Лучших велоработодателей выберут в Харькове

Городской конкурс «Велоработодатель года-2019» состоится в Харькове в рамках национального конкурса.



// Vgorode.ua

В Украине конкурс проводится десятый год, а Харьков присоединяется к нему в таком формате впервые, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Конкурс «Велоработодатель года» направлен на создание велосипедной инфраструктуры, популяризацию велосипеда как транспорта, продвижение езды на велосипеде по городу, в частности, на работу, и поощрение работодателей создавать удобства для сотрудников и клиентов, которые приезжают в офис на велосипеде.



Победу в конкурсе одержит организация, которая предложила комфортные условия для работников: как минимум организовала велопарковку и, возможно, имеет место для переодевания, душ и вообще всячески поощряет такой способ передвижения сотрудников.



Лучших городских велоработодателей 2019 года объявят во время проведения первого Харьковского велофеста.



Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.