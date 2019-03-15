Главная Новости Общество Работников ЖКХ Немышлянского района поздравили с профессиональным праздником
15.03.2019  17:15   

Работников ЖКХ Немышлянского района поздравили с профессиональным праздником

Праздничное мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения состоялось в администрации района.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, депутаты, а также более 300 представителей сферы жилищного хозяйства. 
 
Глава района поздравила присутствующих с профессиональным праздником и отметила, что чистота улиц, парков и скверов, благоустройство дворов, уют и комфорт в домах во многом зависят от профессионализма, ответственности и творческого подхода к делу работников жилищно-коммунальной сферы. 
 
В ходе праздничного мероприятия 38 лучшим работникам предприятий ЖКХ вручили почетные грамоты и благодарности Администрации Немышлянского района.
 
Для гостей праздника прошел концерт с участием танцевальных коллективов и известных артистов города.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  праздничный прием, коммунальщики, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Обвинение в краже закончилось кровавыми разборками. ВИДЕО (18+)
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 