Работников ЖКХ Немышлянского района поздравили с профессиональным праздником

Праздничное мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения состоялось в администрации района.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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