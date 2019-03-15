15.03.2019 17:15

Работников ЖКХ Немышлянского района поздравили с профессиональным праздником

Праздничное мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения состоялось в администрации района.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, депутаты, а также более 300 представителей сферы жилищного хозяйства.

Глава района поздравила присутствующих с профессиональным праздником и отметила, что чистота улиц, парков и скверов, благоустройство дворов, уют и комфорт в домах во многом зависят от профессионализма, ответственности и творческого подхода к делу работников жилищно-коммунальной сферы.

В ходе праздничного мероприятия 38 лучшим работникам предприятий ЖКХ вручили почетные грамоты и благодарности Администрации Немышлянского района.

Для гостей праздника прошел концерт с участием танцевальных коллективов и известных артистов города.