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17.03.2019  15:30   

Городской голова Харькова Геннадий Кернес поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.


facebook.com/gennadykernes

Сегодня день работников ЖКХ. Людей трудной, грязной, и часто неблагодарной работы. Они выходят затемно, когда мы еще в кровати, убирать мусор после подростков во дворе. Едут на ночное залитие, когда тонет весь подъезд. Спускаются в пахнущий далеко не розами канализационный люк. В грязных робах, в любую погоду. И большинство из них не читают Фейсбук, я так думаю.

Но это пост благодарности, и пусть он тут будет.

Уважаемые работники коммунальных служб! Ваш труд всегда на виду. И Харьков - это не парадные фото, а то, как живется простым людям. Все улучшения в городе, что он стал чище и комфортней - это ваша заслуга. Харьковчане требуют много, это понятно, все хотят максимального улучшения условий жизни. Сегодня от их имени и от себя лично я говорю спасибо, что честно делаете свое дело.
Здоровья, благополучия, надежды на лучшее.

Уважение и благодарность от всех харьковчан - говорится в поздрасительном сообщении мера.

Источник:   Геннадий Кернес
 Тэги:  жкх, городской голова, харьков, кернес, позравления, праздник
 
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