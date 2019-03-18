Рекорд Украины по игре «Что? Где? Когда?» хотят установить в Харькове

18.03.2019 17:02

Одновременная игра наибольшего количества команд интеллектуалов запланирована на 12:00 23 марта.

Всем игрокам «Что? Где? Когда?» - профессиональным и начинающим - предлагают собраться в этот день в манеже ХАИ. Установление рекорда проведет наиболее профессиональный ведущий Александр Андросов, который ведет телевизионную игру на канале ICTV.

«Чтобы сыграть, не нужно быть гением, победителем олимпиад, отличником или «ботаном». Достаточно быть человеком со средним образованием», – отмечают организаторы мероприятия.

Чтобы принять участие в установлении рекорда, достаточно собрать команду и зарегистрироваться здесь.