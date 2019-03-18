Рекорд Украины по игре «Что? Где? Когда?» хотят установить в Харькове

Одновременная игра наибольшего количества команд интеллектуалов запланирована на 12:00 23 марта.
«Чтобы сыграть, не нужно быть гением, победителем олимпиад, отличником или «ботаном». Достаточно быть человеком со средним образованием», – отмечают организаторы мероприятия.
Чтобы принять участие в установлении рекорда, достаточно собрать команду и зарегистрироваться здесь.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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