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18.03.2019  18:15   

Более 400 штрафов за месяц вынесла Инспекция по паркованию

425 постановлений о нарушении правил парковки и стоянки вынесли сотрудники Инспекции по паркованию за месяц работы в Харькове.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 18 марта, сообщил журналистам заведующий сектором общеправовой работы Департамента территориального контроля Алексей Бруслик.
 
По его словам, на сегодняшний день в городе работают шесть инспекторов и обустроено более 50 муниципальных парковок. Постановления о нарушении правил парковки и стоянки сотрудники Департамента территориального контроля, которые входят в состав инспекции, присылают по почте по адресу регистрации владельца автомобиля, а также оставляют уведомление о штрафе под лобовым стеклом транспортного средства. При этом Алексей Бруслик отметил, что за месяц работы сотрудникам Инспекции по паркованию удалось наладить взаимодействие с харьковскими автовладельцами. 
 
«Подавляющее большинство харьковчан положительно отзывается о работе инспекции, потому что все участники дорожного движения заинтересованы в его безопасности. Нам приятно, что мы смогли наладить коммуникацию с жителями города, о чем свидетельствует множество обращений от автовладельцев по поводу того, как и где можно оплатить штраф. Также хочу подчеркнуть, что инспекторы действуют исключительно в рамках правового поля и в пределах тех полномочий, которые им были делегированы исполнительным комитетом», - отметил Алексей Бруслик.
 
По его словам, штраф за нарушение правил парковки колеблется в размере от 255 до 510 грн, в зависимости от тяжести правонарушения. Все средства за уплаченные штрафы поступают в бюджет города. 
 
Алексей Бруслик также сообщил, что сотрудники инспекции работают над внедрением в Харькове автоматизированной системы контроля уплаты штрафов по парковке. Планируется, что она будет запущена в городе уже этим летом. Кроме того, в департаменте планируют значительно расширить штат инспекторов – их будет около 40. В то же время городская власть активно работает над увеличением количества муниципальных парковок. В частности, большой паркинг сегодня строится в районе Харьковского национального театра оперы и балета им. Лысенко.
 
Получить подробную информацию о совершенном правонарушении, а также проверить статус оплаты штрафа автовладельцы могут на странице Департамента территориального контроля в подразделе «Онлайн-услуги». 
 
Напомним, Инспекция по паркованию начала работу в Харькове с 12 февраля 2019. В полномочия инспекторов входит привлечение к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку, а также контроль за размещением и функционированием площадок для платной парковки. Сотрудники инспекции осуществляют фото- или видеофиксацию правонарушения, составляют на месте уведомление о привлечении нарушителя к административной ответственности с указанием реквизитов, по которым необходимо оплатить штраф.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  штрафы, парковка, харьков
 
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