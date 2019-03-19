19.03.2019 11:41

КВН. Финал: в Харькове определят самую смешную школьную команду

Финальная игра Харьковской городской школьной лиги КВН состоится 21 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).



// city.kharkov.ua

За звание чемпиона будут бороться восемь команд, в том числе одна команда из Сум - «Нарасхват». Харьков представят семь команд-участниц: «60 калибр» (школа №60), «Мисс Кэтти» (школа №70), «Generation Z» (школа №126), «Улыбайся» (гимназия №1), «Империя» (школа №135), «Лайф из гуд» (школа №76), «CD-RW» (школа №53).

Школьники сыграют два конкурса: «Визитка с видеоконкурсом» и «Музыкальный биатлон».



Начало мероприятия – в 15:00.

Организаторы лиги КВН - Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.