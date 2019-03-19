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19.03.2019  11:41   

КВН. Финал: в Харькове определят самую смешную школьную команду

Финальная игра Харьковской городской школьной лиги КВН состоится 21 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).


// city.kharkov.ua

За звание чемпиона будут бороться восемь команд, в том числе одна команда из Сум - «Нарасхват». Харьков представят семь команд-участниц: «60 калибр» (школа №60), «Мисс Кэтти» (школа №70), «Generation Z» (школа №126), «Улыбайся» (гимназия №1), «Империя» (школа №135), «Лайф из гуд» (школа №76), «CD-RW» (школа №53). 

Школьники сыграют два конкурса: «Визитка с видеоконкурсом» и «Музыкальный биатлон».

Начало мероприятия – в 15:00.

Организаторы лиги КВН - Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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