КВН. Финал: в Харькове определят самую смешную школьную команду

Финальная игра Харьковской городской школьной лиги КВН состоится 21 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).
За звание чемпиона будут бороться восемь команд, в том числе одна команда из Сум - «Нарасхват». Харьков представят семь команд-участниц: «60 калибр» (школа №60), «Мисс Кэтти» (школа №70), «Generation Z» (школа №126), «Улыбайся» (гимназия №1), «Империя» (школа №135), «Лайф из гуд» (школа №76), «CD-RW» (школа №53).
Школьники сыграют два конкурса: «Визитка с видеоконкурсом» и «Музыкальный биатлон».
Начало мероприятия – в 15:00.
Организаторы лиги КВН - Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковский городской центр досуга молодежи.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: