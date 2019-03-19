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19.03.2019  14:19   

Законность материальной помощи от горсовета могут проверить

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку законности оснований для получения материальной помощи харьковчанами, которые писали соответствующие заявления в Харьковский городской совет.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 19 марта, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
По ее словам, в последние дни многие харьковчане стали звонить и задавать вопросы, почему проводится такая проверка.
 
«Я обращаюсь к жителям города с просьбой не волноваться и спокойно воспринимать ситуацию, если к вам в дверь позвонят, представятся сотрудниками полиции и попросят ответить на вопрос, получали ли вы материальную помощь от горсовета или писали заявление на ее оказание. Это связано с тем, что Национальная полиция дала поручение областному управлению проверить порядок выдачи материальной помощи в Харькове, чтобы убедиться, что она не является подкупом избирателей в связи с проведением избирательной кампании. Это проходит по всей Украине. Поэтому большая просьба - ответить на вопросы, которые вам зададут, объяснить, каким образом и к кому вы обратились за материальной помощью и в связи с чем у вас была такая необходимость», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
Она сообщила, что в этом году на имя городского головы Геннадия Кернеса и в горсовет поступило более 3 тыс. заявлений на предоставление материальной помощи, и почти одна тысяча человек уже ее получила. В прошлом году в виде матпомощи харьковчанам было выдано 36 млн грн.
 
«Эта программа работает в Харькове 20 лет. К нам обращаются семьи с тяжелобольными детьми, онкобольные, многодетные и малоимущие семьи, а также люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Получить эту матпомощь не так уж просто, потому что должны быть основания для этого, люди должны предоставить соответствующие документы - справки о доходах, о составе семьи, о состоянии здоровья и т.д. Все это тщательно проверяется и контролируется, поэтому ни о каком подкупе с нашей стороны не может быть речи. Но такая проверка должна пройти, поэтому я прошу харьковчан ответить на все вопросы полиции, а сотрудников правоохранительных органов - быть деликатными, вежливыми, спокойными, и вам на все ответят», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  материальная помощь, проверка, харьков
 
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