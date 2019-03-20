В Харькове выбрали лучшие студенческие номера

Прошел отборочный тур городского конкурса «Студенческая весна».
В отборочном туре конкурса художественной самодеятельности приняли участие студенты 26 харьковских вузов.
Члены жюри посмотрели 240 номеров в различных жанрах искусства и отобрали лучшие из них.
Лучшие работы будут представлены на гала-концерте конкурса, который состоится 25 апреля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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