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20.03.2019  12:05   

В Харькове выбрали лучшие студенческие номера

Прошел отборочный тур городского конкурса «Студенческая весна».


// city.kharkov.ua

В отборочном туре конкурса художественной самодеятельности приняли участие студенты 26 харьковских вузов.

Члены жюри посмотрели  240 номеров в различных жанрах искусства и отобрали лучшие из них.

Лучшие работы будут представлены на гала-концерте конкурса, который состоится 25 апреля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  студенческая весна, харьков
 
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