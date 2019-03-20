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20.03.2019  15:40   

Харьковский зоопарк оригинальным видео отметил Всемирный день воробья (ВИДЕО)

20 марта - Всемирный день воробья, который был создан в 2010 году по инициативе индийских и британских орнитологов.


://zoo.kharkov.ua

Воробьи – вид, которым еще не угрожает исчезновение. Но, несмотря на свое широкое распространение и многочисленность во многих странах Европы, в том числе и в Украине, в одно время произошло значительное снижение их численности. Тогда  винили различные внешние факторы: вышки сотовой связи, стрижку газонов, отсутствие насекомых в городах, а так же новые способы хранения и утилизации пищевых отходов –говорится на официальной странице городского зоопарка.

Кроме этого, в 2019 году исполняется 61 год с того времени, как в Китае случилась крупнейшая катастрофа, когда китайским правительством воробьи были объявлены главными вредителями сельского хозяйства и приговорены к всеобщему уничтожению. По итогу, были уничтожены миллионы мелких птиц, в результате чего расплодились насекомые-вредители и уже спустя год разразился голод и воробьев стали завозить из соседних стран.

Поэтому Всемирный день воробья – это напоминание о птицах, которым еще не угрожает исчезновение, но, не стоит забывать о том, что они также уязвимы, как и все живое на планете Земля.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  воробей, зоопарк, харьков, чествование
 
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