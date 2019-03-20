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20.03.2019  18:21   

В Харькове увековечили память основателя поискового движения

Мемориальную доску одному из основателей поискового движения в Харьковской области Вячеславу Супонину открыли сегодня, 20 марта, в общеобразовательной школе №19.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Московского района Юлия Жаркова, директор специализированного предприятия «Военные мемориалы «Восток» Виктор Старченко, заместитель директора регионального информационного центра «Книга памяти» Евгения Петренко, ветераны, родные и близкие Вячеслава Супонина, школьники.
 
Как было отмечено, Вячеслав Супонин посвятил свою жизнь поиску и увековечению памяти воинов, погибших в годы Второй мировой войны в Харьковской области. В результате поисковых операций, проведенных под его руководством, удалось установить и увековечить на плитах братских могил и страницах областной «Книги памяти» имена почти двух тысяч без вести пропавших воинов.
 
Справка. Вячеслав Супонин родился в январе 1941 года в Тюмени. В 1946 году вместе с матерью переехал в Харьков. В конце 1970-х стал одним из основателей поискового движения на Харьковщине. Свою поисковую деятельность начал с розыска места гибели своего отца - Антона Супонина. Участие в поисках, встречи и переписки с ветеранами помогли ему выяснить судьбу отца. После этого сорок лет своей жизни посвятил поиску незахороненных останков советских воинов. Умер 16 марта 2018 года.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, супонин, харьков
 
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