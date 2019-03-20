В Молодежном парке поврежден памятник Кропивницкому: информация от полиции

Повреждена табличка к памятнику.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 20.03.2019 в дежурную часть Киевского ОП обратился гражданин, который сообщил, что в парке «Молодежном» у могилы драматурга, актера и режиссера Кропивницкого М.Л. увидел на земле не закрепленную памятную табличку без каких-либо повреждений.
Данную табличку вышеупомянутый гражданин принес в Киевский отдела полиции с целью ее сохранения и дальнейшего закрепления на памятнике.
Называть свои данные гражданин не стал.
От предоставления каких-либо письменных объяснений также отказался.
К могиле Кропивницкого было отправлено СОГ Киевского ОП с целью документирования вышеупомянутых фактов.
Сейчас памятная табличка передана в Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия для дальнейшего восстановления ее на памятнике.
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С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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