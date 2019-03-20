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20.03.2019  18:59   

В Молодежном парке поврежден памятник Кропивницкому: информация от полиции

Повреждена табличка к памятнику.


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Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 20.03.2019 в дежурную часть Киевского ОП обратился гражданин, который сообщил, что в парке «Молодежном» у могилы драматурга, актера и режиссера Кропивницкого М.Л. увидел на земле не закрепленную памятную табличку без каких-либо повреждений.

Данную табличку вышеупомянутый гражданин принес в Киевский отдела полиции с целью ее сохранения и дальнейшего закрепления на памятнике.

Называть свои данные гражданин не стал.

От предоставления каких-либо письменных объяснений также отказался. 

К могиле Кропивницкого было отправлено СОГ Киевского ОП с целью документирования вышеупомянутых фактов.

Сейчас памятная табличка передана в Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия для дальнейшего восстановления ее на памятнике.

Тэги:  поврежден памятник, молодежный парк, харьков
 
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