20.03.2019 18:59

В Молодежном парке поврежден памятник Кропивницкому: информация от полиции

Повреждена табличка к памятнику.



lookmytrips.com

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 20.03.2019 в дежурную часть Киевского ОП обратился гражданин, который сообщил, что в парке «Молодежном» у могилы драматурга, актера и режиссера Кропивницкого М.Л. увидел на земле не закрепленную памятную табличку без каких-либо повреждений.

Данную табличку вышеупомянутый гражданин принес в Киевский отдела полиции с целью ее сохранения и дальнейшего закрепления на памятнике.

Называть свои данные гражданин не стал.

От предоставления каких-либо письменных объяснений также отказался.

К могиле Кропивницкого было отправлено СОГ Киевского ОП с целью документирования вышеупомянутых фактов.

Сейчас памятная табличка передана в Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия для дальнейшего восстановления ее на памятнике.