21.03.2019 12:12

За два года в «Прозрачный офис» Киевского района поступило 300 тысяч обращений

В Центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» Киевского района за два года его работы поступило около 300 тыс. обращений харьковчан.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщили на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета.

Депутаты посетили фронт-офисы, где предоставляются услуги Пенсионного фонда и управления труда и социальной защиты населения, зал обработки документов, архив и ознакомились с работой центра в целом.

Как сообщила заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Администрации Киевского района Галина Горбенко, за два года работы районный «Прозрачный офис» принял 120 тыс. обращений по пенсионным вопросам и 180 тыс. - по социальным. В среднем ежедневно центр посещают более 800 человек. Наиболее популярные услуги - оформление жилищных субсидий, помощи переселенцам, перерасчет пенсий, назначение разных видов социальной помощи. На обслуживание одного человека уходит 12 минут.

«В этом году увеличилось количество обращений от чернобыльцев в связи с перерегистрацией удостоверений. Также увеличилось количество участников боевых действий в зоне АТО. Всего в районе зарегистрировано 900 граждан этой категории, из них за льготами обратилось 600», - отметила Галина Горбенко.

Также депутаты посетили Центр предоставления административных услуг Киевского района, который находится в этом же здании. Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская рассказала о его работе и сообщила, что с завтрашнего дня в районных ЦПАУ будут предоставляться новые услуги - расторжение брака, смена имени, внесение изменений в актовые записи.

Подводя итоги выездного заседания, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что за счет продуманной организации процесса и высокой автоматизации работы в центрах предоставления услуг удалось добиться высокого уровня обслуживания граждан.

«Но жизнь не стоит на месте, и каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами. Сегодня вы видели, как много людей пришло в центр с пенсионными вопросами. Людей волнуют новые размеры пенсий, монетизация субсидий. Мы создали для харьковчан новые условия и возможности, но есть еще вопросы, которые надо решать как можно быстрее и деликатнее. Мы стараемся со всем оперативно справляться», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.