21.03.2019 13:19

В Харькове реализован проект «Total Answer Dance»

Проект «Total Answer Dance» стартовал 20 марта в Региональном центре профессионального образования инновационных технологий строительства и промышленности.



//city.kharkov.ua

Это студия эстрадного танца, которую, как и анонсировалось , открыли благодаря гранту проекта «UPSHIFT Украина». Инклюзивный проект реализуется для распространения танцевальной культуры среди молодежи и привлечения к занятиям подростков с инвалидностью. Возраст, на который рассчитана учебная программа, - от 14 до 20 лет.

Над реализацией замысла работали 20 молодых людей. Как сообщила участница «UPSHIFT Украина», лидер коллектива «Total Answer Dance» Карина Пивоварова, команда проектировала дизайн студии, искала и закупала материалы.

«В течение трех месяцев работы над проектом каждый из нас вложил в эту студию частичку своей души. И сегодня мы очень рады, что открытие собрало столько неравнодушных людей и единомышленников. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас, команде «UPSHIFT», за то что поверили в наш проект», - сказала Карина Пивоварова.

Поздравить команду с открытием студии пришли представители многих учебных учреждений, в том числе Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса для слабослышащих детей, где участники «Total Answer Dance» провели танцевальный флешмоб для учащихся.

Перед гостями выступили студия «Оскар Дэнс», театр современного танца «Новое поколение», студия спортивной акробатики Елизаветы Зеленской, театр современного танца «Urban Dance» и коллектив инициатора проекта - «Total Answer Dance».

Первое занятие в студии состоится 27 марта. Тренировки планируется проводить два раза в неделю. Молодежь будет обучаться танцам бесплатно.

Справка. Проект «UPSHIFT Украина» - это инновационная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которая реализуется в 22 странах. В Харькове проект воплощает Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы ЮНИСЕФ «Усиление жизнестойкости и повышение общественной активности подростков и молодежи в восточной Украине» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Проект направлен на развитие профессиональных навыков подростков и молодежи. Его цель - улучшить перспективы трудоустройства социально уязвимой молодежи, пострадавшей от конфликта на востоке Украины, и помочь проектам социального предпринимательства решать социальные и экологические проблемы в их громадах.