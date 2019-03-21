Осужденные «Харьковской исправительной колонии» (№43) отметили религиозный праздник Пурим

21 марта 2019 государственное исправительное учреждение посетили представители Харьковской еврейской диаспоры.
Представителями Харьковской еврейской диаспоры Эли Лившицом и Леви Райцесом для осужденных учреждения был проведен церемониальные мероприятия по случаю еврейского праздника Пурим.
По традиции все присутствующие переодеваются в маскарадные костюмы, читают Эстер и с большой радостью отмечают этот праздник.
Главная церемония Пурима и его завещание, отмечает ребе Леви, это публичное чтение присутствующими свитка Эстер, который был передан осужденным учреждения главным раввином Харькова и Харьковской области Мойшей Московичи.
Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, в учреждении созданы все условия для того, чтобы каждый осужденный мог исповедовать религию и свободно отправлять свои религиозные потребности.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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