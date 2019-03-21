Главная Новости Общество Осужденные «Харьковской исправительной колонии» (№43) отметили религиозный праздник Пурим
21.03.2019  14:21   

Осужденные «Харьковской исправительной колонии» (№43) отметили религиозный праздник Пурим

21 марта 2019 государственное исправительное учреждение посетили представители Харьковской еврейской диаспоры.


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Представителями Харьковской еврейской диаспоры Эли Лившицом и Леви Райцесом для осужденных учреждения был проведен церемониальные мероприятия по случаю еврейского праздника Пурим.

По традиции все присутствующие переодеваются в маскарадные костюмы, читают Эстер и с большой радостью отмечают этот праздник.

Главная церемония Пурима и его завещание, отмечает ребе Леви, это публичное чтение присутствующими свитка Эстер, который был передан осужденным учреждения главным раввином Харькова и Харьковской области Мойшей Московичи.

Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, в учреждении созданы все условия для того, чтобы каждый осужденный мог исповедовать религию и свободно отправлять свои религиозные потребности.

Источник:   Севоро-восточное межрегиональное управление исполнения наказаний
 Тэги:  религиозный праздник, харьков, колония 43, пурим, карнавал
 
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