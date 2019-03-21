21.03.2019 17:11

Департамент террконтроля: более 300 снесенных самостроев и 15 млн. поступлений в бюджет

Экономическая эффективность работы Департамента территориального контроля в 2018 году составила 14,815 млн грн, которые поступили в бюджет города.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Харьковского городского совета сообщила заместитель директора департамента Юлия Агафонова.

По ее словам, за незаконное пользование землей коммунальной формы собственности в прошлом году Харьковский горсовет подал в суды 190 исковых заявлений на 150,9 млн грн. Из них удовлетворено 49 исков. В 20 судебных процессах заключены мировые соглашения на 8 млн грн. Кроме того, по трем договорам были добровольно возмещены убытки в размере 1 млн грн.

Как сообщила Юлия Агафонова, Инспекция архитектурно-строительного контроля, которая входит в состав департамента, в 2018 году провела восемь плановых проверок и назначила 1199 внеплановых. По результатам их проведения на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 5,8 млн грн, из которых уплачено 3,4 млн грн.

Также в прошлом году территория города была освобождена от 316 самовольно размещенных объектов, малых архитектурных форм и временных сооружений.