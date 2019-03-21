21.03.2019 17:32

Харьковские знатоки готовятся установить рекорд Украины

В субботу, 23 марта, в Харькове пройдет массовая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», которая претендует на рекорд Украины.



// city.kharkov.ua

Предварительно, в мероприятии одновременно примут участие 345 команд – это более 1,7 тыс. игроков.



Во время игры эксперты Национального реестра рекордов Украины подсчитают точное количество участников и, исходя из этого, зафиксируют рекорд в номинации «Самая массовая игра «Что? Где? Когда?» в Украине».



Это достижение позволит получить Харькову статус самого интеллектуального города в Украине, сообщают организаторы игры.



Как отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, главное требование к участникам – умение быстро и оригинально думать.



«Для того, чтобы быть умным, сегодня не обязательно иметь красный диплом или отличные оценки. Темп современной жизни требует другого - быстрого принятия решений, сообразительной реакции, умения концентрировать поток нужной информации. То есть иметь быстрый и гибкий ум. Именно таким является главное требование к участникам массовой интеллектуальной игры в Харькове», - подчеркнула Лана Ветрова.



Проведет игру телеведущий Александр Андросов, известный по украинской телеверсии игры «Что? Где? Когда?».



Начало игры - в 12:00. Место проведения: манеж Национального аэрокосмического университета «ХАИ» (ул. Академика Проскуры, 18). Объявление национального рекорда запланировано на 15:00.