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22.03.2019  12:19   

«Теплые» кредиты: компенсации харьковским ОСМД продолжатся

Около 1 млн грн выделили в 2019 году на Программу частичного возмещения кредитов, полученных ЖК, ЖСК и ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
По его словам, город компенсирует до 20% тела кредита. В прошлом году в программе приняли участие 18 домов, которым возместили около 900 тыс. грн.
 
«Это, в основном, мероприятия, которые касаются установки индивидуальных тепловых пунктов для экономии теплоносителя. Есть дома, которые воспользовались кредитами для замены окон, ремонта фасада. В прошлом году был такой дом, и в этом году готовятся документы на утепление фасада еще одного дома ОСМД», - рассказал Роман Нехорошков.
 
Он отметил, что на реализацию программы в этом году из городского бюджета выделили около 1 млн грн. Если средства  будут освоены в течение первого полугодия, департамент запросит дополнительное финансирование.
 
«Программа работает с учетом того, что есть еще два источника компенсации. До 20% возмещается за счет средств областного бюджета и до 40% - государственного. Суммарно участники этой программы могут компенсировать до 80% тела кредита», - отметил директор Департамента жилищного хозяйства.
 
По его словам, с 2016 года в городской программе по возмещению кредитов на энергоэффективные мероприятия приняли участие более 30 жилищных кооперативов и ОСМД.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  теплые кредиты, осмд, харьков
 
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