22.03.2019 12:19

«Теплые» кредиты: компенсации харьковским ОСМД продолжатся

Около 1 млн грн выделили в 2019 году на Программу частичного возмещения кредитов, полученных ЖК, ЖСК и ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, город компенсирует до 20% тела кредита. В прошлом году в программе приняли участие 18 домов, которым возместили около 900 тыс. грн.

«Это, в основном, мероприятия, которые касаются установки индивидуальных тепловых пунктов для экономии теплоносителя. Есть дома, которые воспользовались кредитами для замены окон, ремонта фасада. В прошлом году был такой дом, и в этом году готовятся документы на утепление фасада еще одного дома ОСМД», - рассказал Роман Нехорошков.

Он отметил, что на реализацию программы в этом году из городского бюджета выделили около 1 млн грн. Если средства будут освоены в течение первого полугодия, департамент запросит дополнительное финансирование.

«Программа работает с учетом того, что есть еще два источника компенсации. До 20% возмещается за счет средств областного бюджета и до 40% - государственного. Суммарно участники этой программы могут компенсировать до 80% тела кредита», - отметил директор Департамента жилищного хозяйства.

По его словам, с 2016 года в городской программе по возмещению кредитов на энергоэффективные мероприятия приняли участие более 30 жилищных кооперативов и ОСМД.