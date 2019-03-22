22.03.2019 09:38

Под национальный праздник Навруз татарская диаспора получила от Харьковского исторического музея находку, внесенную в список культурного наследия человечества.

В фондах Харьковского исторического музея обнаружили этнографическую коллекцию с элементами крымскотатарского орнамента - Орьнек



://mincult.kmu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Министерста культуры Украины.

По просьбе Харьковского исторического музея имени М.Ф.Сумцов специалисты Отдела по вопросам музейного дела Министерства культуры Украины и общественной организации «Алем» провели изучение этнографической коллекции, поступившей в фонды музея после освобождения Харькова в 1943 году и была связана с историей и культурой крымскотатарского народа.

«Было установлено, что большинство предметов содержат элементы традиционного крымскотатарского орнамента - Орьнек, который в прошлом году включили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, а сейчас подготовлено номинационное досье для включения его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - говорится в сообщении .До сих пор музей не обладал истинной информацией об истории происхождения этих предметов, а также их назначение и роль в контексте культурных традиций. Учетная документация на эти музейные предметы была потеряна во время Второй мировой войны.

Музейные предметы коллекции будут использованы на выставке, экспонирование которой состоится в дни годовщины депортации крымских татар и других народов Крыма.