Главная Новости Общество Под национальный праздник Навруз татарская диаспора получила от Харьковского исторического музея находку, внесенную в список культурного наследия человечества.
22.03.2019  09:38   

Под национальный праздник Навруз татарская диаспора получила от Харьковского исторического музея находку, внесенную в список культурного наследия человечества.

В фондах Харьковского исторического музея обнаружили этнографическую коллекцию с элементами крымскотатарского орнамента - Орьнек


://mincult.kmu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Министерста культуры Украины.

По просьбе Харьковского исторического музея имени М.Ф.Сумцов специалисты Отдела по вопросам музейного дела Министерства культуры Украины и общественной организации «Алем» провели изучение этнографической коллекции, поступившей в фонды музея после освобождения Харькова в 1943 году и была связана с историей и культурой крымскотатарского народа.

«Было установлено, что большинство предметов содержат элементы традиционного крымскотатарского орнамента - Орьнек, который в прошлом году включили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, а сейчас подготовлено номинационное досье для включения его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - говорится в сообщении .До сих пор музей не обладал истинной информацией об истории происхождения этих предметов, а также их назначение и роль в контексте культурных традиций. Учетная документация на эти музейные предметы была потеряна во время Второй мировой войны.

Музейные предметы коллекции будут использованы на выставке, экспонирование которой состоится в дни годовщины депортации крымских татар и других народов Крыма.

Источник:   Мнистерство Культуры Украины
 Тэги:  навруз, исторический, харьков, мезей, наследие, человечества
 
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