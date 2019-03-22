В Харькове разыграют студенческий кубок по игре «Что? Где? Когда?»

Финальный этап Студенческого кубка города Харькова по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» пройдет 25 марта в гостинице «Харьков».
В отборочном этапе приняли участие 22 команды из 15 учебных учреждений.
В финале сыграют восемь лучших команд:
- «ХНУ» (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина);
- «Успеть за 60 секунд» (Харьковский национальный университет радиоэлектроники);
- «Таки Мед» и «НеНой» (Харьковский национальный медицинский университет);
- «Леприконы» (Национальный технический университет «ХПИ»);
- «Ренессанс ХАИ» (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»);
- «1-0-1» (Национальный университет гражданской защиты Украины);
- «Law and order» (Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого).
Знатоки ответят на 15 вопросов из разных областей знаний. Ответы будут оценивать члены жюри - опытные харьковские игроки, а вести турнир - обладательница «Хрустальной совы» Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», председатель областной организации Лиги украинских клубов интеллектуальных игр Ольга Неумывакина.
Начало игры - в 19:00.
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Харьков» (высотный корпус, выходящий на пр. Независимости, 1-й эт.).
Отметим, что турнир проводится во второй раз по инициативе Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи при участии Харьковской областной организации Лиги украинских клубов интеллектуальных игр и Центра интеллектуального творчества «От Винта».
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