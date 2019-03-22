22.03.2019 19:14
В БТИ появилась услуга планирования визита
На сайте Департамента регистрации можно заранее выбрать дату и время посещения фронт-офиса коммунального предприятия «БТИ».
//city.kharkov.ua
Записаться на посещение КП «БТИ» можно на сайте
Департамента регистрации.
Об этом сегодня, 22 марта, рассказал директор департамента Олег Дробот.
По его словам, БТИ ежедневно обслуживает сотни харьковчан по многим вопросам, связанным с недвижимостью. Они касаются не только изготовления технического паспорта, но и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления сопутствующих услуг, выдачи справок, а также предоставления бесплатных юридических консультаций.
«Внедрять максимально качественный сервис в работе коммунальных предприятий - задача, поставленная нам городским головой. Поэтому, среди прочих сервисов, в БТИ была внедрена услуга планирования визита. Эта услуга поможет не только сэкономить время горожан, но и даст возможность сотрудникам предприятия рационально распределять кадровую нагрузку в течение дня», - отметил Олег Дробот.