22.03.2019 19:14

В БТИ появилась услуга планирования визита

На сайте Департамента регистрации можно заранее выбрать дату и время посещения фронт-офиса коммунального предприятия «БТИ».



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 марта, рассказал директор департамента Олег Дробот.

По его словам, БТИ ежедневно обслуживает сотни харьковчан по многим вопросам, связанным с недвижимостью. Они касаются не только изготовления технического паспорта, но и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления сопутствующих услуг, выдачи справок, а также предоставления бесплатных юридических консультаций.

«Внедрять максимально качественный сервис в работе коммунальных предприятий - задача, поставленная нам городским головой. Поэтому, среди прочих сервисов, в БТИ была внедрена услуга планирования визита. Эта услуга поможет не только сэкономить время горожан, но и даст возможность сотрудникам предприятия рационально распределять кадровую нагрузку в течение дня», - отметил Олег Дробот.