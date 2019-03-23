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23.03.2019  17:29   

В Харькове установлен национальный рекорд по самой массовой игре «Что? Где? Когда?»

Самая масштабная в Украине интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла 23 марта в манеже Национального аэрокосмического университета «ХАИ».


// ХОГА

В мероприятии одновременно приняла участие 341 команда - это  1 тыс. 705 игроков. Точные подсчеты участников провели эксперты Национального реестра рекордов Украины во время игры и тем самым зафиксировали новый национальный рекорд, который до сегодняшнего дня принадлежал Киеву. В столице одновременно во «Что? Где? Когда?» сыиграли сразу 1589 участников.

По словам организаторов игры, это достижение позволило получить Харькову статус самого интеллектуального города в Украине.

Как отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, главное требование к участникам – умение быстро и оригинально думать.

«Я считаю, что быть умным – это не обязательно иметь красный диплом или отличные оценки. Сегодня темп современной жизни требует иного – быстрого принятия решений, незамедлительной реакции, умения концентрировать поток нужной информации. То есть иметь быстрое и гибкое мышление. Именно такие главные критерии предъявлялись к участникам массовой интеллектуальной игры в Харькове», – отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Рекордную игру провел Александр Андросов, известный по украинской телеверсии игры «Что? Где? Когда?».

Кроме профессионалов и любителей игры, в манеже «ХАИ» собрались почти 200 студенческих команд и около 100 - ученических. Испытать свои силы в интеллектуальном соревновании решили и команды харьковских учреждений интернатного типа, в том числе пять специализированных.

Правила игры неизменны на протяжении многих лет - в течение минуты пять игроков команды должны дать правильный ответ на вопрос, который ведущий «Что? Где? Когда?» задает одновременно всем участникам. Ответ вписывают в специальный бюллетень, который передают судьям. Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. Игра проходит в три раунда с двумя перерывами по 20 минут.

«Приятно видеть здесь столько новых молодых лиц. Надеюсь, многие из нынешних участников останутся в этой игре и в дальнейшем. Очень хорошо, что в Украине фиксируют такие замечательные рекорды, ведь интеллект страны нужно развивать», - отметил игрок из команды «ХИИТ 2000» Константин Колесник.

Организаторы мероприятия достигли договоренности о том, что проект будет иметь продолжение.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  что где когда, рекорд украины, харьков
 
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