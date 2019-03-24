24.03.2019 11:04

Почетный харьковчанин Владимир Радченко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес 24 марта поздравил с днем рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина Харькова, профессора, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. Н. И. Ситенко.



// city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему профессионализму и преданности своему делу Вы помогаете людям сохранить главную ценность – здоровье, позволяя своим пациентам заново обрести себя и с надеждой смотреть в будущее.



Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких Вам людей, дальнейших успехов в Вашей благородной и ответственной деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.