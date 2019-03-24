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24.03.2019  11:04   

Почетный харьковчанин Владимир Радченко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес 24 марта поздравил с днем рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина Харькова, профессора, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. Н. И. Ситенко.


// city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему профессионализму и преданности своему делу Вы помогаете людям сохранить главную ценность – здоровье, позволяя своим пациентам заново обрести себя и с надеждой смотреть в будущее.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких Вам людей, дальнейших успехов в Вашей благородной и ответственной деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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