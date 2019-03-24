Почетный харьковчанин Владимир Радченко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес 24 марта поздравил с днем рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина Харькова, профессора, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. Н. И. Ситенко.
«Благодаря Вашему профессионализму и преданности своему делу Вы помогаете людям сохранить главную ценность – здоровье, позволяя своим пациентам заново обрести себя и с надеждой смотреть в будущее.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких Вам людей, дальнейших успехов в Вашей благородной и ответственной деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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