25.03.2019 09:01

Китайская чайная церемония пройдет в харьковской галерее (ФОТО)

28 марта в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Путь чая. Китайская чайная церемония».



// cultura.kh.ua

Лекция пройдет в рамках выставки живописи Чжу Цзяньсюн «Цветное прикосновение». Лектор – доктор искусствоведения, профессор С. Б. Рыбалко.



Светлана Рыбалко – искусствовед, востоковед, путешественник. Она знает, что такое «путь чая», что такое китайская и японская чайная культура не только по теории но и на практике.

И на встрече в галерее «Искусство Слобожанщины» на тему «Путь чая» она поделится своими знаниями со всеми желающими.

Вход свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).



Справка: Рыбалко Светлана Борисовна - доктор искусствоведения, профессор, автор более 100 публикаций, член редакционной коллегии научного профессионального издания «Культура Украины» (Харьковская государственная академия культуры).



Кандидатская диссертация: Культурно-эстетические универсалии классической Японии и их отражение в изобразительном искусстве эпохи Токугава (живопись, графика).



Докторская диссертация: Традиционный наряд как репрезентативная модель японской культуры.



С 2014 года занимает должность заведующего кафедрой искусствоведения, литературоведения и языкознания ХГАК.