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25.03.2019  09:01   

Китайская чайная церемония пройдет в харьковской галерее (ФОТО)

28 марта в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Путь чая. Китайская чайная церемония».


// cultura.kh.ua

Лекция пройдет в рамках выставки живописи Чжу Цзяньсюн «Цветное прикосновение». Лектор – доктор искусствоведения, профессор С. Б. Рыбалко.

Светлана Рыбалко – искусствовед, востоковед, путешественник. Она знает, что такое «путь чая», что такое китайская и японская чайная культура не только по теории но и на практике.

И на встрече в галерее «Искусство Слобожанщины» на тему «Путь чая» она поделится своими знаниями со всеми желающими.

Вход свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка: Рыбалко Светлана Борисовна - доктор искусствоведения, профессор, автор более 100 публикаций, член редакционной коллегии научного профессионального издания «Культура Украины» (Харьковская государственная академия культуры).

 Кандидатская диссертация: Культурно-эстетические универсалии классической Японии и их отражение в изобразительном искусстве эпохи Токугава (живопись, графика).

 Докторская диссертация: Традиционный наряд как репрезентативная модель японской культуры.

 С 2014 года занимает должность заведующего кафедрой искусствоведения, литературоведения и языкознания ХГАК.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  лекция, харьков
 
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