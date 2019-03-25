Китайская чайная церемония пройдет в харьковской галерее (ФОТО)

28 марта в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Путь чая. Китайская чайная церемония».
Лекция пройдет в рамках выставки живописи Чжу Цзяньсюн «Цветное прикосновение». Лектор – доктор искусствоведения, профессор С. Б. Рыбалко.
Светлана Рыбалко – искусствовед, востоковед, путешественник. Она знает, что такое «путь чая», что такое китайская и японская чайная культура не только по теории но и на практике.
И на встрече в галерее «Искусство Слобожанщины» на тему «Путь чая» она поделится своими знаниями со всеми желающими.
Вход свободный. Адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Справка: Рыбалко Светлана Борисовна - доктор искусствоведения, профессор, автор более 100 публикаций, член редакционной коллегии научного профессионального издания «Культура Украины» (Харьковская государственная академия культуры).
Кандидатская диссертация: Культурно-эстетические универсалии классической Японии и их отражение в изобразительном искусстве эпохи Токугава (живопись, графика).
Докторская диссертация: Традиционный наряд как репрезентативная модель японской культуры.
С 2014 года занимает должность заведующего кафедрой искусствоведения, литературоведения и языкознания ХГАК.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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